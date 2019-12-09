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Футбол в России

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о судействе в матче "Краснодар" - ЦСКА

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц считает, что подобные высказывания недопустимы, так как противоречат этическим нормам организации и наносят ущерб имиджу российского футбола

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявления президента ЦСКА Евгения Гинера по судейству в матче 19-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

После матча, прошедшего в субботу в Краснодаре и завершившегося вничью (1:1), Гинер в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

"Публичные заявления президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча "Краснодар" - ЦСКА в адрес департамента судейства и инспектирования, рассмотрит комиссия по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола, - сказал Хачатурянц. - Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комиссии по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комиссией по этике решений".

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Российский футбол
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