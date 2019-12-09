БК "Арсенал" исключен из числа участников Суперлиги-2 за участие в договорном матче

ТАСС, 9 декабря. Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение исключить тульский "Арсенал" из состава участников второго дивизиона мужской Суперлиги из-за участия клуба в договорном матче. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

В субботу "Арсенал" дома победил ставропольское "Динамо" со счетом 82:65, при этом игроки тульской команды не набрали ни одного очка в последние семь минут встречи, а ставропольской - в последние пять. Также команды в этот период времени исполнили девять неточных штрафных и совершили 13 потерь. Кроме того, за этот отрезок пять раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями - правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки "Арсенала" заработали два фола в атаке.

Кроме того, до конца сезона дисквалифицированы три баскетболиста "Арсенала" - Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский, остальным игрокам вынесено предупреждение. Такое же предупреждение было вынесено "Динамо" и семерым игрокам команды - Владиславу Ильинову, Алексею Карпову, Георгию Коротяеву, Леониду Никитенко, Вадиму Носову, Дмитрию Прокину и Артему Степанцову. Главный тренер "Арсенала" Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, главный тренер "Динамо" Александр Соснин - до конца сезона.

В случае повторного нарушения будет рассмотрен вопрос об исключении "Динамо" из числа участников Суперлиги-2 и дисквалификации указанных игроков. Кроме того, РФБ приняла решение аннулировать результат матча.

Это не первый подобный инцидент с участием "Арсенала". 17 марта 2018 года во время проходившего в Туле матча против магнитогорского "Динамо" игроки хозяев на протяжении всей игры старались умышленно нарушать правила. В результате на 33-й минуте при счете 59:115 матч был прекращен: на площадке остался лишь один баскетболист "Арсенала". Тогда директорат РФБ за несоблюдение духа спортивного соперничества и честной игры вынес "Арсеналу" предупреждение.