Рейтинги арбитров будут подготовлены РФС в начале 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подготовит в первом квартале 2020 года единый рейтинг арбитров и инспекторов для оценки качества их работы. Об этом ТАСС сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

О создании рейтинга арбитров было объявлено по итогам заседания исполкома РФС 16 ноября.

"После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС подготовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи", - сказал Хачатурянц.

Ранее ряд клубов Российской премьер-лиги выступил за отставку нынешнего главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.