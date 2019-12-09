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Футбол в России

Рейтинги арбитров будут подготовлены РФС в начале 2020 года

Также будет составлен рейтинг инспекторов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подготовит в первом квартале 2020 года единый рейтинг арбитров и инспекторов для оценки качества их работы. Об этом ТАСС сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

О создании рейтинга арбитров было объявлено по итогам заседания исполкома РФС 16 ноября.

"После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС подготовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи", - сказал Хачатурянц.

Ранее ряд клубов Российской премьер-лиги выступил за отставку нынешнего главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

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Российский футбол
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