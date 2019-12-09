Решение WADА не повлияет на строительство хоккейной арены в Омске к МЧМ-2023 по хоккею

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России на четыре года права проводить международные соревнования не повлияет на строительство хоккейной арены, которую должны возвести в Омске к молодежному чемпионату мира в 2023 году. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

В понедельник исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в 2023 году в Новосибирске и Омске.

"Решение исполкома WADA не повлияет на ход строительства хоккейной арены в Омске. Это инвестиционный проект компании "Газпром-нефть" и правительства Омской области, главной целью которого является предоставление многофункционального спортивного комплекса населению Омска", - сказали в Минспорте.

По словам представителя министерства, инвестиционный проект планируется к реализации в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и позволит создать в Омске условия для развития инфраструктуры в сфере физической культуры и совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении работ на домашней для "Авангарда" "Арене-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Осенью 2019 года "Арена-Омск" была снесена, начать строительство ледового дворца планируется весной 2020 года, предполагается, что в сентябре 2022 года "Авангард" начнет сезон Континентальной хоккейной лиги на новой арене.