{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Решение WADА не повлияет на строительство хоккейной арены в Омске к МЧМ-2023 по хоккею

Турнир планируется провести в 2023 году в Новосибирске и Омске

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России на четыре года права проводить международные соревнования не повлияет на строительство хоккейной арены, которую должны возвести в Омске к молодежному чемпионату мира в 2023 году. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

На эту тему

В понедельник исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в 2023 году в Новосибирске и Омске.

"Решение исполкома WADA не повлияет на ход строительства хоккейной арены в Омске. Это инвестиционный проект компании "Газпром-нефть" и правительства Омской области, главной целью которого является предоставление многофункционального спортивного комплекса населению Омска", - сказали в Минспорте.

По словам представителя министерства, инвестиционный проект планируется к реализации в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и позволит создать в Омске условия для развития инфраструктуры в сфере физической культуры и совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении работ на домашней для "Авангарда" "Арене-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Осенью 2019 года "Арена-Омск" была снесена, начать строительство ледового дворца планируется весной 2020 года, предполагается, что в сентябре 2022 года "Авангард" начнет сезон Континентальной хоккейной лиги на новой арене.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Овечкин расстроен решением WADA о санкциях в отношении российского спорта
В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС