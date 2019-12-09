Калининград надеется принять матчи ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области выразили надежду, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных спортивных международных соревнованиях будет обжаловано, а регион примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом заявила в понедельник журналистам министр спорта области Наталья Ищенко.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"На сегодняшний день мы рассчитываем, что в Калининграде пройдут крупные международные старты и самым, наверное, крупным является чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Мы очень верим, что все-таки эти соревнования будут именно в России, именно у нас в области", - сказала Ищенко.

"Решение еще до конца не принято. Сегодня было озвучено решение Всемирного антидопингового агентства, которое было направлено в Российское антидопинговое агентство и сейчас у российской организации есть 21 день на то, чтобы принять или не согласиться с данными заключениями", - сказала она, отметив, что есть примеры, когда CAS не поддерживал решения WADA. "Время еще есть и времени еще достаточно много для того, чтобы ситуация поменялась", - считает Ищенко.