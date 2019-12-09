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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Калининград надеется принять матчи ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA

По словам министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко, чемпионат мира по волейболу станет одним из крупнейших соревнований в истории региона
Заместитель председателя правительства Калининградской области - министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель председателя правительства Калининградской области - министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области выразили надежду, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных спортивных международных соревнованиях будет обжаловано, а регион примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом заявила в понедельник журналистам министр спорта области Наталья Ищенко.

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В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"На сегодняшний день мы рассчитываем, что в Калининграде пройдут крупные международные старты и самым, наверное, крупным является чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Мы очень верим, что все-таки эти соревнования будут именно в России, именно у нас в области", - сказала Ищенко.

"Решение еще до конца не принято. Сегодня было озвучено решение Всемирного антидопингового агентства, которое было направлено в Российское антидопинговое агентство и сейчас у российской организации есть 21 день на то, чтобы принять или не согласиться с данными заключениями", - сказала она, отметив, что есть примеры, когда CAS не поддерживал решения WADA. "Время еще есть и времени еще достаточно много для того, чтобы ситуация поменялась", - считает Ищенко.

Теги
Ищенко, Наталья СергеевнаКалининградская областьВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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