Фазель: IIHF дождется вердикта CAS по России перед принятием своего решения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) перед принятием своего решения в отношении России дождется вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Сегодня WADA вынесло очень серьезное и тяжелое решение, сейчас нам предстоит дождаться решения CAS, - сказал Фазель. - Мы выступаем за борьбу с допингом, но против того, чтобы страдали невиновные, у России не было проблем с допингом в хоккее. Сейчас мы ждем решение CAS, возможно, это займет два-три месяца, потом мы сможем выработать позицию, что мы можем, а что нет".

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" и выиграла золотые медали. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург). Чемпионат мира среди мужских команд 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии, женский - с 31 марта по 10 апреля в Канаде.