Овечкин расстроен решением WADA о санкциях в отношении российского спорта

ТАСС, 9 декабря. Хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин расстроен тем, что российские хоккеисты могут выступить на Олимпийских играх 2022 года под нейтральным флагом из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Слова хоккеиста приводит журналист газеты Washington Post Саманта Пелл.
Ovechkin on the Russian Olympic ban: “It’s always disappointing to hear something like that. I hope everything’s going to be well. We still have a long time ‘til the Olympics to figure out what to do. What’s better to do. Hope everything’s going to be fine.”— Samantha Pell (@SamanthaJPell) December 9, 2019
В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.
"Очевидно, что это печальные новости, но я думаю, что получу больше информации позже. Я расстроен тем, что люди, которые так усердно работают, не могут выступать на Олимпиаде. У нас еще много времени до Олимпиады, чтобы понять, что лучше сделать, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Овечкин.
На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" и выиграла золотые медали. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).
Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Со сборной России форвард трижды выигрывал чемпионаты мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.
Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.