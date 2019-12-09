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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Овечкин расстроен решением WADA о санкциях в отношении российского спорта

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны
Александр Овечкин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин расстроен тем, что российские хоккеисты могут выступить на Олимпийских играх 2022 года под нейтральным флагом из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Слова хоккеиста приводит журналист газеты Washington Post Саманта Пелл.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Очевидно, что это печальные новости, но я думаю, что получу больше информации позже. Я расстроен тем, что люди, которые так усердно работают, не могут выступать на Олимпиаде. У нас еще много времени до Олимпиады, чтобы понять, что лучше сделать, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Овечкин.

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На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" и выиграла золотые медали. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Со сборной России форвард трижды выигрывал чемпионаты мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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