ПКР продолжит готовить российских спортсменов к участию в Паралимпиадах 2020 и 2022 годов

ТАСС, 9 декабря. Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжит активно работать над подготовкой российских спортсменов к Играм 2020 и 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Каких-либо обвинений в адрес ПКР о нарушениях антидопинговых принципов не содержится ни в решении WADA, ни в заявлении МПК [Международного паралимпийского комитета]. Тем не менее предполагается подвергнуть ПКР санкциям, что значительно затруднит полноценное выполнение своих обязанностей по подготовке и участию российских спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх. Различия в подходах между WADA и российскими спортивными органами по вопросу о данных по допингу ни в коей мере не являются компетенцией ПКР и могут быть урегулированы в судебном порядке. Со своей стороны, ПКР продолжит по-прежнему активно работать над реализацией своей основной задачи - подготовки российских спортсменов к Паралимпийским играм 2020 и 2022 годов", - говорится в сообщении.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России и ПКР, а также главы международных спортивных федераций.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября, зимние Игры 2022 года состоятся с 4 по 13 марта в Пекине.