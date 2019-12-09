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Песков: предложение Толстого бойкотировать Олимпиаду-2020 является его личным мнением

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента заявил, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпиаду в Токио в 2020 году является его личным мнением, а не официальной позицией РФ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это личное мнение", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать слова депутата официальной позицией властей страны.

Ранее в понедельник вице-спикер нижней палаты парламента в программе "Время покажет" на Первом канале заявил, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. Таким образом он отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA также лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичТолстой, Петр ОлеговичОлимпиада-2020 в ТокиоВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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