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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

FIBA оценит последствия санкций со стороны WADA в отношении России

РУСАДА может обжаловать санкции в отношении российского спорта в течение 21 дня

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) оценит последствия санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом говорится в заявлении FIBA, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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В понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Таким образом, в соответствии с кодексом WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

"FIBA оценит всю ситуацию и озвучит свое мнение после завершения необходимых процедур", - говорится в сообщении.

Кроме того, исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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