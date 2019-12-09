Казань может принять Всемирные зимние корпоративные игры в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Казань является претендентом на проведение Всемирных зимних корпоративных игр 2021 года. Об этом сообщил президент ВФСО "Трудовые резервы" Илья Галаев, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Россия в 2019 году стала членом Европейской и Всемирной федерации корпоративного спорта (WFCS/EFCS), которые объединяют спортсменов-любителей из более 40 стран. Официальным представителем WFCS/EFCS в России стало ВФСО "Трудовые резервы". В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Запрет WADA не распространяется на спортсменов-любителей, мы вступили в Европейскую и Всемирную федерации, и уже в следующем году российские спортсмены-любители смогут защитить честь страны на Всемирных корпоративных играх, которые пройдут в Афинах с 17 по 21 июня 2020 года, - сказал Галаев. - А в 2021 году планируем провести зимние Игры уже в России, рассматриваем Казань, где есть вся необходимая для этого инфраструктура. Уже достигнуты предварительные договоренности с оргкомитетом Всемирных корпоративных игр и Минспортом".

Как отмечает пресс-служба ВФСО, оргкомитет Всемирных корпоративных игр предложил России рассмотреть возможность принять Всемирные зимние корпоративные игры в 2021 году или Европейские зимние корпоративные игры в 2022 году.

"Трудовые резервы" являются общественной организацией, которая отвечает за развитие корпоративного любительского спорта в России. Ежегодно во Всемирных корпоративных играх принимает участие около 7 тыс. атлетов, представляющих более 400 компаний.