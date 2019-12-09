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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Международные турниры в конном спорте не относятся к запрещенным WADA для проведения в РФ

Федерация конного спорта России находится в постоянном контакте с руководством Международной федерации конного спорта для обеспечения участия россиян в турнирах под эгидой организации

ТАСС, 9 декабря. Международные турниры, которые проводятся в конном спорте, не относятся к соревнованиям, запрещенным для проведения на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

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"На территории России запрещено проводить крупные международные соревнования (чемпионаты мира и Олимпийские игры), к ним не относятся международные турниры, которые проводятся в конном спорте, - говорится в заявлении. - Каждая международная федерация в рамках окончательного решения огласит свои ограничения на российских спортсменов, при этом у россиян нет случаев, повлекших отстранение или дисквалификацию согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в олимпийских дисциплинах конного спорта. В настоящий момент ФКСР находится в постоянном рабочем контакте с руководством Международной федерации конного спорта (FEI) для обеспечения участия российских спортсменов во всех международных соревнованиях".

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России, а также главы международных спортивных федераций.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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