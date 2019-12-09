Президент МОК заявил в ООН, что Олимпийские игры должны быть выше политических разногласий

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что Олимпийские игры должны быть выше политических разногласий. Об этом он заявил в понедельник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по теме "Спорт на благо всеобщего развития и мира".

"Для того, чтобы содействовать глобальной солидарности, Олимпийские игры должны быть нейтральными, - подчеркнул он. - Мы можем выполнить задачу объединения мира только в том случае, если Олимпийские игры будут выше каких бы то ни было политических разногласий. Наш политический нейтралитет идет рука об руку с автономией спорта, самостоятельностью спорта, ведь можно быть нейтральным только в том случае, если ты самостоятелен. Такая самостоятельность дает возможность равноправного принятия правил и законов в спорте".

Президент МОК отметил, что в 2014 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 6906 признала и поддержала эти принципы. "Я прошу вас и впредь поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр", - добавил он, отметив, что "солидарность оказывается под угрозой в условиях, когда усиливается недоверие".