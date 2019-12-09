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Олимпиада-2020 в Токио

Бах: МОК делает все, чтобы Олимпиада-2020 была полностью свободной от допинга

По словам главы МОК, именно с этой целью было выделено дополнительное финансирование на новую антидопинговую программу

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) прилагает все усилия для того, чтобы Олимпиада 2020 года в Токио была полностью свободной от допинга. Об этом заявил в понедельник журналистам президент МОК Томас Бах после участия в заседании Генассамблеи ООН по теме "Спорт на благо всеобщего развития и мира".

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"МОК придерживается политики нулевой терпимости в отношении допинга. Все наши усилия направлены на то, чтобы ловить нарушителей до соревнований", - подчеркнул Бах.

По словам Баха, именно с этой целью МОК выделил дополнительное финансирование в размере $10 млн на новую антидопинговую программу. "Это нужно, чтобы Олимпиада-2020 была свободной от допинга", - сказал он.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Теги
Бах, ТомасОлимпиада-2020 в Токио
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