Флаг под санкциями. Российскому спорту уготовили судный день

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства ввел санкции против российского спорта, согласно которым спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на крупных соревнованиях под флагом страны

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендацией комитета по соответствию ввести санкции в отношении российского спорта сроком на четыре года. Решение лишить российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны вступит в силу только в том случае, если его утвердит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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У российской стороны есть 21 день на то, чтобы оспорить решение. Если судебное разбирательство затянется, не исключено, что в подвешенном состоянии ситуация будет находиться вплоть до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года. Исполком WADA для рассмотрения предложений комитета по соответствию собрался утром 9 декабря в Лозанне, еще до полудня по швейцарскому времени все 12 человек, входящие в состав исполкома, согласились с предложенными санкциями, о которых говорилось последние недели. Суть их заключалась в том, что Россия должна понести наказание за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которой была передана WADA в начале января. Ее целостность являлась условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 20 сентября прошлого года. WADA прямо не заявляет, что манипуляции и фальсификации с данными 145 российских спортсменов проводились с целью уберечь их от возможного наказания, однако жесткость принятых санкций на это указывает. Без России Перечень санкций остался неизменным. Российские спортсмены на четыре года лишились права представлять свою страну на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, юношеских Играх и чемпионатах мира, страна потеряла право подавать заявки на проведение крупных международных турниров и должна будет отказаться от проведения уже запланированных стартов.

Также WADA ввело запрет на посещение международных соревнований российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). Вице-президент WADA Линда Хеллеланд настаивала на еще более серьезных санкциях - отстранении российских спортсменов от всех соревнований, однако члены исполкома не поддержали ее предложение, поскольку их позиция заключается в том, чтобы дать новому поколению российских спортсменов, непричастных к допинговым нарушениям в период с 2012 по 2015 год, возможность реализовать свои амбиции на мировой арене. Санкции затронули и РУСАДА, которое лишилось соответствия международном кодексу, однако на его работе это обстоятельство не сильно скажется. WADA довольно тем, как национальное антидопинговое агентство ведет работу после реформирования российской антидопинговой системы, так что основная цель WADA - повлиять через санкции к РУСАДА на российские власти, которые должны будут признать вину и предоставить верные данные из московской лаборатории. В первую очередь, архив проверки спортсменов (raw-data), который российская сторона не смогла представить летом этого года. На передаче этих сведений настаивает и МОК, который поддержал принятое WADA решение. Решение за CAS Главный вопрос теперь заключается в том, вступит ли в силу принятое решение, и если вступит, то когда. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА проведет заседание, на котором будет дана оценка решению исполкома WADA. Если РУСАДА с ним не согласится, финальную точку в этом вопросе поставит CAS. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что профильные организации должны будут обжаловать решение WADA. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - сказал глава кабмина на встрече с вице-премьерами.

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Он назвал решение WADA "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". "То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", - заявил Медведев. Когда в деле будет поставлена точка, предугадать невозможно. "Я не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио, - сказал глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор. - Если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года". При этом Тейлор убежден в том, что WADA одержит победу в случае судебного разбирательства. Министр спорта России Павел Колобков, напротив, считает, что в суде у России хорошие шансы на успех. Он убежден, что манипуляций с базой данных не проводилось. "LIMS не была опечатана, лаборатория работала, проводились анализы на кровь, она [база данных] обновлялась, какие-то вещи корректировались. Не секрет, что эта база была сделана "на коленке" предыдущими руководителями лаборатории, поэтому нельзя сравнивать это с базой данных в принципе - она незаконная", - сказал Колобков. Решение WADA вызвало негодование у российских спортивных властей всех уровней, в том числе у главы ОКР Станислава Позднякова. "Санкции носят неадекватный и чрезмерный характер. Убеждены, что российские спортсмены должны поехать на Игры [в Токио] в составе команды ОКР, как гласит Олимпийская хартия. Мы сделаем все, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под флагом России, в рекомендации WADA не содержится обвинений в адрес Паралимпийского комитета России и ОКР", - сказал Поздняков. Доводы WADA Помимо удаления данных, которые могли скомпрометировать российских спортсменов, следователи WADA установили попытку повесить вину за допинговый скандал 2016 года на бывшего главу лаборатории Григория Родченкова, для чего была подделана переписка внутри системы, которая содержит базу данных.

WADA же считает представленные Родченковым доказательства убедительными, хотя ложность его заявлений была подтверждена спортивным судом, который в феврале 2018 года полностью оправдал 28 из 39 российских участников Игр в Сочи, обвинявшихся на основании итогов расследования комиссии Ричарда Макларена о причастности государства к допинговым нарушениям в России. "Как следователь, я не пользуюсь понятиями "верить" или "не верить", я опираюсь на факты. И у нас есть результаты криминалистического анализа, - сказал глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер. - Это как тест ДНК: если что-то удалено, то это удалено, если мы обнаружили, что данные сфабрикованы, то они были сфабрикованными. Кто это сделал и какие были основания - второй вопрос". "Мы предоставили факты, которые указывают на то, что данные были сфабрикованы, - добавил он. - Российская сторона предоставила заявление, в котором говорится о том, что изменения произошли в результате человеческих ошибок или компьютерных сбоев. Но наши эксперты выявили массовые удаления, индивидуальные изменения, которые не могут быть сделаны компьютером, кто-то должен был зайти в систему и изменить там что-то". Группа российских экспертов во главе с ректором Московского государственного юридического университета Виктором Блажеевым пыталась убедить WADA в том, что никаких манипуляций с базой данных не было, что при сверке данных нельзя опираться на копию LIMS, которую предоставил Родченков, однако убедить WADA им не удалось.

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Теперь история сводится к тому, что WADA ждет от России передачу архивных данных из лаборатории (raw-data), которые позволили бы проверить на нарушение антидопинговых правил всех 298 спортсменов, которые попали под подозрение. Тем более что 145 из этих спортсменов, данные по которым были искажены, все еще продолжают профессиональную карьеру. "Мы бы хотели получить raw-дату, которая еще не была предоставлена. Если мы ее получим, то предоставим комитету по соответствию новый отчет, который рассмотрит это решение", - сказал Янгер, отметив, что WADA также начало анализ допинг-проб, вывезенных из московской лаборатории, 14 из которых уже дали положительный результат. Перспективы Помимо передачи raw-даты, существование которой до сих пор не подтверждено, России необходимо будет выполнить еще несколько условий, которые будут способствовать восстановлению РУСАДА, а с ним - всего российского спорта. Также РУСАДА должно заплатить штраф в размере $100 тыс., а Россия - компенсировать WADA расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных, а это уже около $2 млн. Также должна сохраняться независимость РУСАДА. "Есть условия восстановления РУСАДА, - сказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков. - К РУСАДА требование - сохранять независимость от внешних организаций и государственных структур. Если есть возможность передать многострадальную базу в WADA в целостности и сохранности, то это существенно облегчит процесс восстановления. Это не является критическим условием, но это один из факторов, которые могут помочь восстановить РУСАДА быстрее".

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