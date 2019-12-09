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КХЛ

"Спартак" впервые в сезоне уступил "Йокериту" в матче КХЛ

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счетом 3:2

ТАСС, 9 декабря. Московский "Спартак" на выезде уступил "Йокериту" из Хельсинки со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-арене" в Хельсинки в присутствии 9432 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Анатолий Никонцев (13-я минута) и Каспарс Даугавиньш (54), у "Йокерита" отличились Стив Мозес (6), Микко Лехтонен (13) и Сами Лепистё (40).

Ранее в текущем сезоне "Спартак" дважды переиграл "Йокерит" (4:2 дома, 3:2 в гостях).

"Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 43 очка в 36 матчах. "Йокерит" идет на четвертом месте в Западной конференции (45 очков в 35 матчах).

В следующем матче "Йокерит" на выезде сыграет с московским "Динамо" 17 декабря, в тот же день "Спартак" примет подмосковный "Витязь".

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