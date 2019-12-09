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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Легков сожалеет, что россияне не могут доказывать право на участие в ОИ выступлениями

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам считает лишение российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах и международных стартах неоправданным и неблагородным решением

ТАСС, 9 декабря. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков расстроен тем, что российские спортсмены не имеют возможности доказывать право на участие в Олимпийских играх своими выступлениями. Об этом Легков сообщил в своем Instagram.

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Радость от наших спортивных побед чередуется с болью от неспортивных решений международных организаций. История с лишением российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах и международных стартах, на мой взгляд, неоправданное и неблагородное решение... Ох, если бы можно было доказать свое право участвовать в Олимпийских играх нашими прекрасными выступлениями - в лыжных гонках, фигурном катании, плавании и многом другом - мы бы смогли! Но речь идет о других соревнованиях и не факт, что в них нужно становиться сильнейшими... Ведь правда и добро все равно когда-то победят...

Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov)

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Радость от наших спортивных побед чередуется с болью от неспортивных решений международных организаций. История с лишением российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах и международных стартах, на мой взгляд, неоправданное и неблагородное решение. Ох, если бы можно было доказать свое право участвовать в Олимпийских играх нашими прекрасными выступлениями - в лыжных гонках, фигурном катании, плавании и многом другом - мы бы смогли. Но речь идет о других соревнованиях, и не факт, что в них нужно становиться сильнейшими, ведь правда и добро все равно когда-то победят", - говорится в сообщении.

Легков - олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, он также является серебряным призером Игр. В его активе серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. Легков по причине допинговых разбирательств был вынужден пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане 2018 года, позднее все обвинения со спортсмена были сняты. В апреле 2018 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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