Хоккеист Шипачев считает, что должен доказать готовность стабильно играть в сборной России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" Вадим Шипачев считает, что на Кубке Первого канала ему необходимо доказать способность регулярно играть за сборную России. Об этом Шипачев рассказал журналистам.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Шипачев, который является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года, за последние два сезона провел только три матча за сборную. В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Меня позвали в сборную второй раз. Мне надо доказать, что я готов играть на таком уровне, а вы мне про какую-то Олимпиаду говорите", - сказал Шипачев.

"Очень рад вызову в сборную - это супер. Буду рад надеть форму сборной и помочь ей. Мне Андрей Миронов сказал, что нас в сборную вызвали, я очень обрадовался за себя и за него. Это не мое решение, у меня есть задача - хорошо играть за "Динамо" в каждом матче, а там уже вызовут или не вызовут, не мне решать", - отметил хоккеист.

В нынешнем сезоне 32-летний Шипачев является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В его активе 39 (9 шайб + 30 голевых передач) очков в 37 матчах.