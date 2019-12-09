Семак: "Зенит" не боится "Бенфику" перед матчем в Лиге чемпионов

ТАСС, 9 декабря. Российский футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) не боится португальскую "Бенфику" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

"Зенит" проведет встречу с "Бенфикой" 10 декабря в гостях, начало матча - 23:00 мск. Подопечные Семака занимают второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. Лидирует немецкий "Лейпциг" (10 очков), который гарантировал себе выход в плей-офф турнира, третьим идет французский "Лион" (7), четвертой - "Бенфика" (4).

"Мы не боимся, а уважаем "Бенфику". Это одна из самых титулованных команд, может быть, не только в Португалии, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома, как уверенно выступают в своем чемпионате, так что матч предстоит интересный. Надеюсь, сможем добиться результата и показать хорошую игру", - сказал Семак.

Семак также прокомментировал возможный договорной характер результата матча между соперниками "Зенита" по группе "Лейпцигом" и "Лионом". "Конечно, не верю [что команды договорятся друг с другом], этот матч будет важным и для "Лейпцига" тоже. Есть большая разница между выходом с первого места и со второго, кроме того, любой спортсмен хочет побеждать, это важные вещи. Плюс - финансовые бонусы за победу, крайне важные для любого клуба", - добавил наставник "Зенита".

"Нужно выходить и играть, иногда это получается лучше, иногда хуже. Конечно, на выезде всегда сложнее, тем более в таком турнире, но это говорит о том, что таков пока наш уровень. Любая серия рано или поздно начинается и заканчивается, мы об этом совершенно не думаем", - заявил Семак, отвечая на вопрос о том, почему команда под его руководством ни разу не одерживала гостевых побед в еврокубках.