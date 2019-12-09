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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист казанского "Зенита" Нгапет задержан в Бразилии за домогательства

По сообщению Estado de Minas, 28-летний французский волейболист признался в содеянном
Эрвин Нгапет EPA/GREGOR FISCHER
Описание
Эрвин Нгапет
© EPA/GREGOR FISCHER

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Волейболист казанского "Зенита" и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан в понедельник полицией бразильского Белу-Оризонти по обвинению в сексуальном домогательстве. Об этом сообщила газета Estado de Minas со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел в одном из ночных клубов столицы штата Минас-Жерайс. Как сообщили правоохранители, в ночь на понедельник в полицию поступило обращение, в котором 29-летняя девушка пожаловалась на то, что спортсмен шлепнул ее по ягодицам. Свидетелями этого стали ее молодой человек и подруга. Спортсмена задержали и доставили в отделение.

28-летний Нгапет признался в содеянном, однако, по его словам, в его действиях не было агрессии или намерения обидеть девушку. В свое оправдание спортсмен пояснил, что такого рода жесты приняты среди волейболистов и в целом во французском обществе, в том числе между представителями разных полов. Он также указал, что осознав свою ошибку, пытался принести извинения потерпевшей и ее окружению.

По информации газеты, спортсмена отправят в следственный изолятор в одном из пригородов Белу-Оризонти.

С 3 по 8 декабря казанский "Зенит" выступал в клубном чемпионате мира, который проходил в Бетине (штат Минас-Жерайс). Российский клуб завоевал бронзовые медали, обыграв в воскресенье катарский Аль-Райян (3-0). Нгапет выступает за "Зенит" с 2018 года. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат Европы (2015) и дважды стал чемпионом Мировой лиги (2015, 2017).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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