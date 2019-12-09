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Лига чемпионов

"Зенит" в матче с "Бенфикой" поборется за выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Встреча пройдет в Португалии, начало - 23:00 мск
Футболисты "Бенфики" Пицци и "Зенита" Себастьян Дриусси, Сердар Азмун
Описание
Футболисты "Бенфики" Пицци и "Зенита" Себастьян Дриусси, Сердар Азмун

ТАСС, 10 декабря. Российский футбольный клуб "Зенит" во вторник в Лиссабоне проведет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Встреча пройдет на арене "Эштадиу да Луш", начало - 23:00 мск.

К очной встрече команды подходят, расположившись на втором и четвертом местах в группе G, в которой также выступают гарантировавший себе выход в плей-офф Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" (10 очков) и французский "Лион" (7). "Бенфика" (4) может догнать "Зенит" (7) и "Лион" по очкам, но по дополнительным показателям она уже потеряла даже математические шансы на попадание в число участников 1/8 финала главного еврокубкового турнира. Команда имеет возможность пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет "Зенит" со счетом 4:1 и крупнее, а в параллельной встрече "Лион" не уступит "Лейпцигу". Также португальцев устроит победа над российским клубом с любым счетом, если французская команда проиграет немецкой.

"Зенит" может выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/16, однако победа над "Бенфикой" этого не гарантирует. Если "Лион" обыграет "Лейпциг", то сразу три команды наберут по 10 очков. При таком развитии событий будут подсчитываться баллы, набранные в матчах клубов между собой. Данный сценарий оставит петербуржцев, которые наберут четыре очка, за бортом плей-офф, а из группы выйдут "Лион" (7 очков) и "Лейпциг" (6).

Подопечных Сергея Семака устроит собственная победа и потеря очков "Лиона". Ничейные результаты в обеих встречах тоже выведут российскую команду в плей-офф, так как она имеет преимущество над французским клубом по личным встречам. Если же "Зенит" проиграет, то рассчитывать на выход из группы он сможет только при поражении "Лиона".

В Лиссабоне тренерскому штабу "Зенита" придется обойтись без пятерых футболистов. Уже долгое время от травм восстанавливаются вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком. Также против "Бенфики" из-за перебора желтых карточек не смогут сыграть защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев. Оба получили предупреждения в матче прошлого тура против "Лиона".

Наставник "Бенфики" Бруну Лаже не испытывает серьезных кадровых проблем. Единственным игроком команды, который пропустит встречу, станет защитник Алехандро Гримальдо.

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