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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Путин: спортсмены из России должны выступать под своим флагом, так как претензий к ОКР нет

Всемирное антидопинговое агентство в понедельник вынесло решение о лишении права России выступать на крупных международных соревнованиях в течение следующих четырех лет
Президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин cчитает, что российские спортсмены должны выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом, поскольку у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР). Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Париже.

"Нужно проанализировать это решение [WADA] по российским спортсменам. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом", - заявил глава российского государства на пресс-конференции в Париже.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. На обжалование решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) у российской стороны есть 21 день.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Глава WADA Риди считает, что организации удалось защитить чистых российских спортсменов
Исполком WADA в понедельник лишил статуса соответствия РУСАДА, что повлечет за собой санкции в отношении страны и спортсменов, однако чистые атлеты смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе
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