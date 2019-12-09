Путин заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам противоречит Олимпийской хартии, поэтому РФ должна подать в суд. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Париже.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта.

Говоря о том, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, глава российского государства заметил, что "в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии". "И мы имеем все основания подать в CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС), подать в суд", - подчеркнул во вторник Путин.

"Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами", - указал Путин.

Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.