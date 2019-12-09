Путин: коллективные наказания WADA для спортсменов РФ говорят о политической подоплеке

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увидел политическую подоплеку в решении WADA по российским спортсменам. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Париже.

"Что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, что на самом деле все с этим соглашаются - любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения", - заявил глава российского государства на пресс-конференции в Париже.

Путин полагает, что "все это понимают". "Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают, но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", - подчеркнул президент РФ.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.