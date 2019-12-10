Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Коламбуса"

У "Коламбуса" шайбы забросили Кэм Аткинсон (4, 60), Райан Мюррей (27), Райли Нэш (47) и Оливер Бьоркстранд (51). Лучшим игроком встречи стал голкипер гостей Юнас Корписало (37 сейвов). Второй звездой был признан Аткинсон, третьей - Овечкин.

В составе столичного клуба шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (41-я минута) и Никлас Бэкстрём (59). Овечкин также отметился результативной передачей. Голевые пасы отдали защитник команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне. В активе у лидирующего в гонке снайперов нападающего "Бостона" Давида Пастрняка 25 голов. Всего Овечкин набрал 33 (21 шайба + 12 передач) очков в текущем регулярном чемпионате. На счету Кузнецова 30 (12+18) баллов за результативность, у Орлова - 13 (2+11).

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 32 матчах. "Коламбус" идет 13-м, имея в активе 28 очков после 30 встреч. В следующем матче "Вашингтон" дома примет "Бостон" 12 декабря. "Коламбус" днем позже на выезде сыграет против "Питтсбурга".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях победил "Тампу" со счетом 5:1. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 31 бросок и был признан второй звездой встречи. Нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков в матче не набрали.