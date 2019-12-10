Глава Международного паралимпийского комитета поддержал решение WADA по России

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высказался во вторник в поддержку решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России. Он заявил об этом в Токио в интервью японскому информационному агентству Киодо.

"Мне хотелось бы поддержать решение WADA", - сказал Парсонс. В то же время он отказался от дальнейших комментариев относительно участия российских спортсменов в летней Паралимпиаде в Токио в 2020 году.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта. Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.