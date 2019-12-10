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В Приморье продолжают готовить спортивные объекты к приему олимпийцев

Решение Всемирного антидопингового агентства WADA отстранить Россию от участия в крупных спортивных международных мероприятиях не повлияет на ход ремонта спортобъектов

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Спортивные объекты в Приморском крае, которые планировалось использовать для тренировок и адаптации российских спортсменов перед Олимпийскими играми, будут отремонтированы и реконструированы, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства WADA. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

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Исполком WADA 9 декабря решил лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком также лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира ("чистые" российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Как разъяснили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края, ремонт спортивных объектов входит в долгосрочную региональную программу "Спорт - норма жизни", которая реализуется в рамках нацпроекта "Демография". "Спортсмены приезжают в Приморье тренироваться на базе тех объектов, которые есть сейчас. Ремонт спортивных объектов проходит в рамках большой государственной программы, и решение WADA никак на эти процессы не влияет. Прошлым летом здесь тренировались атлеты из десяти спортивных федераций", - сказали в пресс-службе.

В администрации края добавили, что строительство Центра ледовых видов спорта начнется в 2020 году, завершение строительства запланировано на 2021 год. Еще через год сооружение сможет принять российских спортсменов, которые примут участие в Зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов подчеркнул, что приморские спортсмены, которые готовятся к Летней Олимпиаде-2020 в Токио, продолжают свои тренировки. Главный специалист центра студенческого спорта ДВФУ Сергей Субботин добавил, что к Олимпиаде в Токио готовятся, в том числе, студенты ДВФУ. Так, в состав сборной по плаванью вошли три представителя университета: Сергей Фисиков, Виктория Андреева и Александр Попов. Еще два представителя ДВФУ отобрались в олимпийскую сборную по легкой атлетике: Федор Кисяков и Наталья Власова.

"Изначально спортивная инфраструктура кампуса ДВФУ планировалась под акклиматизацию сборных команд перед Олимпийскими играми. Мы готовы встречать сборную по греко-римской борьбе, академистов, легкоатлетов, тяжелоатлетов, скалолазов. Мы всех этих спортсменов ожидаем летом. ДВФУ сейчас официально готовится принимать спортсменов для адаптации перед Олимпийскими играми-2020", - отметил Сергей Субботин.

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