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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Россию на четыре года лишили Олимпиад. Основные пункты решения WADA

Здание Олимпийского комитета России в Москве
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Исполком головной антидопинговой структуры принял самый жесткий пакет санкций в отношении российского спорта

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием стала уверенность чиновников WADA в том, что российские власти, желая скрыть массовые допинговые нарушения в период с 2012 по 2015 год, внесли изменения в переданную международным экспертам базу данных московской антидопинговой лаборатории. У России есть 21 день, чтобы оспорить решение.

Основные санкции WADA

1

В случае вступления в силу:

  • российские спортсмены лишатся возможности на протяжении четырех лет выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и приравненных к ним соревнованиях под флагом своей страны. В этих турнирах смогут участвовать только атлеты без допинговой истории;
  • Россия на четыре года лишится возможности принимать крупные спортивные мероприятия, кроме тех, что невозможно перенести;
  • российские госчиновники в течение четырех лет не смогут работать в международных спортивных организациях. Также они, равно как и представители руководящих органов Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, не смогут быть аккредитованы на все вышеперечисленные соревнования;
  • Россия не сможет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года;
  • РУСАДА заплатит штраф в размере $100 тыс., а Россия компенсирует WADA расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных, а это уже около $2 млн.

Позиция России

2

Президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии и имеет политическую подоплеку. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал санкции "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".

Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвали решение исполкома WADA незаконным и выразили надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне будет на стороне России. Они уверены, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиадах под национальным флагом, поскольку у WADA нет претензий конкретно к Олимпийскому комитету России.

Что дальше

3

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря на своем заседании обсудит решение исполкома WADA и после изучения всех документов проголосует за несогласие с этим вердиктом. До 30 декабря набсовет должен отправить соответствующее официальное письмо.

WADA после получения официального ответа от России о непринятии наказания передаст дело в CAS. Ожидается, что рассмотрение продлится три-четыре месяца.

На каких турнирах могут возникнуть проблемы с выступлением под национальным флагом

4
  • летние Олимпийские игры — 2020 в Токио;
  • зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине;
  • Европейские игры — 2023 в Кракове;
  • все чемпионаты мира в течение четырех лет со дня вынесения окончательного вердикта.

Проведение каких международных турниров в России под ударом

5
  • чемпионаты мира по хоккею с мячом 2020 и 2021 годов;
  • чемпионат мира по пляжному футболу — 2021;
  • женский чемпионат мира по хоккею — 2021;
  • чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022;
  • чемпионат мира по волейболу среди мужских команд — 2022;
  • чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2022;
  • чемпионат мира по хоккею — 2023;
  • летняя Всемирная универсиада — 2023.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичКолобков, Павел АнатольевичПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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