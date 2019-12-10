Россию на четыре года лишили Олимпиад. Основные пункты решения WADA

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием стала уверенность чиновников WADA в том, что российские власти, желая скрыть массовые допинговые нарушения в период с 2012 по 2015 год, внесли изменения в переданную международным экспертам базу данных московской антидопинговой лаборатории. У России есть 21 день, чтобы оспорить решение.
Основные санкции WADA
В случае вступления в силу:
- российские спортсмены лишатся возможности на протяжении четырех лет выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и приравненных к ним соревнованиях под флагом своей страны. В этих турнирах смогут участвовать только атлеты без допинговой истории;
- Россия на четыре года лишится возможности принимать крупные спортивные мероприятия, кроме тех, что невозможно перенести;
- российские госчиновники в течение четырех лет не смогут работать в международных спортивных организациях. Также они, равно как и представители руководящих органов Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, не смогут быть аккредитованы на все вышеперечисленные соревнования;
- Россия не сможет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года;
- РУСАДА заплатит штраф в размере $100 тыс., а Россия компенсирует WADA расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных, а это уже около $2 млн.
Позиция России
Президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии и имеет политическую подоплеку. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал санкции "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".
Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвали решение исполкома WADA незаконным и выразили надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне будет на стороне России. Они уверены, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиадах под национальным флагом, поскольку у WADA нет претензий конкретно к Олимпийскому комитету России.
Что дальше
Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря на своем заседании обсудит решение исполкома WADA и после изучения всех документов проголосует за несогласие с этим вердиктом. До 30 декабря набсовет должен отправить соответствующее официальное письмо.
WADA после получения официального ответа от России о непринятии наказания передаст дело в CAS. Ожидается, что рассмотрение продлится три-четыре месяца.
На каких турнирах могут возникнуть проблемы с выступлением под национальным флагом
- летние Олимпийские игры — 2020 в Токио;
- зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине;
- Европейские игры — 2023 в Кракове;
- все чемпионаты мира в течение четырех лет со дня вынесения окончательного вердикта.
Проведение каких международных турниров в России под ударом
- чемпионаты мира по хоккею с мячом 2020 и 2021 годов;
- чемпионат мира по пляжному футболу — 2021;
- женский чемпионат мира по хоккею — 2021;
- чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022;
- чемпионат мира по волейболу среди мужских команд — 2022;
- чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2022;
- чемпионат мира по хоккею — 2023;
- летняя Всемирная универсиада — 2023.