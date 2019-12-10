Россию на четыре года лишили Олимпиад. Основные пункты решения WADA

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря на своем заседании обсудит решение исполкома WADA и после изучения всех документов проголосует за несогласие с этим вердиктом. До 30 декабря набсовет должен отправить соответствующее официальное письмо.

WADA после получения официального ответа от России о непринятии наказания передаст дело в CAS. Ожидается, что рассмотрение продлится три-четыре месяца.