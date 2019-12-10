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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Новосибирск готовится принять международные спортивные турниры, несмотря на санкции WADA

Город готовится принять молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею и чемпионат мира 2022 года по волейболу среди мужчин

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Новосибирск, несмотря на запрет на проведение крупных спортивных международных турниров на территории России, готовится принять молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею и чемпионат мира 2022 года по волейболу среди мужчин. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в крупных турнирах на четыре года. Организация приняла решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Использование флага и гимна страны будет запрещено. Также WADA постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение.

"Понятно, что на обоих объектах (Ледовый дворец спорта и волейбольный центр, строящиеся к турнирам - прим. ТАСС) планируется проведение чемпионатов мира. Здесь для нас ничего не меняется, мы готовимся к ним. Сейчас будет еще арбитражный суд, после его решения можно будет о чем-то говорить. Однако позиции международных федераций волейбола и хоккея едины - они намерены проводить соревнования в Новосибирске", - сказал Ахапов.

По словам министра, волейбольная центр и ледовая арена будут построены. Объекты обеспечены бюджетом и входят в программу национального проекта "Спорт - норма жизни". Он подчеркнул, что готовность волейбольного объекта - 70%. На хоккейную арену и прилегающую к ней инфраструктуру потребуется около 10 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская областьВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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