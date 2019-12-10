Санкции WADA не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

В понедельник исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов.