Санкции WADA не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.
В понедельник исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов.
"Возрастные чемпионаты мира не учитываются", - сообщил Тейлор.
19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома WADA. В случае несогласия дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который поставит точку в этом разбирательстве.
Россия подверглась санкциям за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которой была передана WADA в начале января. Ее целостность являлась условием восстановления РУСАДА 20 сентября прошлого года.
Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают решение политизированным.