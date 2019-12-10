WADA: вопрос участия в Олимпиаде россиян с допинговым прошлым требует обсуждения

В понедельник исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только спортсмены, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

"Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения", - сообщил Тейлор, отвечая на вопрос о возможном участии в чемпионатах мира и Олимпийских играх российских спортсменов, которые уже отбыли наказание за допинговые нарушения.

Россия подверглась санкциям за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которой была передана WADA в начале января. Ее целостность являлась условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 20 сентября прошлого года.

Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают решение политизированным.

Вопрос о передаче дела в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне наблюдательный совет РУСАДА примет 19 декабря. В силу решение исполкома WADA вступит только после решения суда.