Павлюченко: сборная России выбрала хороших соперников для товарищеских игр перед Евро-2020

"Неважно, с кем играть товарищеские матчи, - сказал Павлюченко. - Я не считаю, что нам достались слабые сборные, Молдавия является очень крепкой командой, попробуйте ее обыграть, сейчас с Андоррой все мучаются. Это будут тренировочные игры, не ставится же цель из кожи вон вылезти, чтобы обыграть соперника в товарищеских матчах. Это будет хорошая подготовка с правильными соперниками, я думаю, что будут играть те футболисты, которые не играли за сборную вообще".

В составе сборной России Павлюченко играл против шведов в рамках групповой стадии чемпионата Европы 2008 года (1:0), на том первенстве россияне завоевали бронзовые медали. "Швеция всегда была сборной со звездами, футболистами из чемпионата Англии. Да, сейчас нет [Златана] Ибрагимовича, но есть другие хорошие футболисты. Это очень серьезная сборная", - отметил Павлюченко.

Павлюченко не жалеет о том, что сборной России не достались более серьезные соперники. "Мы говорим о подготовке, нам не нужно сейчас проводить матчи со сборными Испании, Франции. Мы их увидим на чемпионате Европы, если все хорошо будет складываться, то встретимся с ними в полуфинале, финале. Задачи-то стоят максимальные, даже Станислав Черчесов говорил, что конечная цель - победа на чемпионате Европы", - заключил собеседник ТАСС.

В группе В на чемпионате Европы - 2020 россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а в Копенгагене встретятся со сборной Дании (22 июня). Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.