Газзаев: сборная России не будет сильно менять состав в товарищеских играх перед Евро-2020

Подопечные Станислава Черчесова встретятся в гостях со сборными Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также примут на своем поле сербов (6 июня). Шведы и поляки играют в группе Е в финальной части чемпионата Европы.

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тренерский штаб сборной России по футболу практически не будет менять состав команды в товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

"Мы играем против двух сборных, которые являются участниками чемпионата Европы, поэтому в целом нам попались хорошие спарринг-партнеры. Главное, чтобы после этих товарищеских матчей мы подошли к чемпионату Европы в отличном функциональном, тактическом, техническом, эмоциональном и психологическом состоянии", - заявил Газзаев.

"Я думаю, что будут отобраны лучшие игроки национального чемпионата. У нас не такой большой выбор, мне кажется, что мы в праве ожидать прежнего состава сборной, может, будет одно-два дополнения. У нас сегодня сбалансированная команда, которая показывает хорошие результаты, о чем говорит успешное выступление на чемпионате мира 2018 года (на котором сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала - прим. ТАСС), досрочный выход из группы на предстоящий чемпионат Европы", - отметил бывший тренер сборной России.

Также собеседник ТАСС высказал уверенность в том, что сборной России не нужны были более серьезные соперники в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Идет подготовка, тут не очень важно сыграть с сильными соперниками. Надо понимать, что у тренерского штаба есть свой план, и он его придерживается. Дай бог, чтобы мы сыграли с условной Францией уже в финале чемпионата Европы", - заключил Газзаев.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.