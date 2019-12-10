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Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет с командой Молдавии в Кишиневе на стадионе "Зимбру"

Встреча пройдет 31 марта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату Европы - 2020 с командой Молдавии на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Об этом ТАСС рассказал начальник департамента по связям с общественностью Молдавской федерации футбола Александр Греку.

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Во вторник стало известно, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграет на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет домашнюю встречу с сербами (6 июня).

"Решение принято, матч состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Время еще не определено, только место", - сказал Греку.

Вместимость стадиона "Зимбру" составляет 10,5 тыс. зрителей. Арена является домашней для одноименного клуба и сборной Молдавии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Теги
РоссияМолдавияЕвро-2020
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