{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Южная Корея предлагает российским тхэквондистам провести у себя предолимпийские сборы

Российские тхэквондисты уже завоевали четыре лицензии на ОИ-2020

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские тхэквондисты могут при желании провести предолимпийские сборы в 2020 году в Южной Корее, которая находится в одном часовом поясе с Японией. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Фонда продвижения тхэквондо (TPF) Чжонг Кук Хён.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Российские тхэквондисты уже завоевали четыре олимпийские лицензии.

"Принять российских тхэквондистов готовы такие центры, как Taekwondowon T1 Arena, Keimyung University Gymnasium, Gyeongju Gymnasium Taekwondo Training Center, Cheongju Badminton & Taekwondo Center, Gimje Sports Center, каждый из которых расположен всего в нескольких часах езды от крупнейшего в Азии аэропорта Инчхон или аэропорта в Пусане. Каждый из центров оснащен самым современным оборудованием и инвентарем, расположен в прекрасном месте и готов предоставить российским тхэквондистам самый широкий комплекс сопутствующих услуг и сервисов", - сказал Чжонг Кук Хён.

"Все, что требуется от желающих воспользоваться услугами корейских тренировочных центров, это обратиться в офис в Москве, который оперативно перешлет заявку в корейский национальный спортивный тренировочный центр. После согласования с его соответствующими департаментами клиенты получат детализированную информацию по своему запросу", - добавил он.

Теги
РоссияРеспублика КореяОлимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Трефилов: спортсмены должны показывать результат на Олимпиаде, выступая под любым флагом
Вице-президент Федерации гандбола России считает, что отсутствие гимна и флага сильнее сказалось бы на советских атлетах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС