Южная Корея предлагает российским тхэквондистам провести у себя предолимпийские сборы

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские тхэквондисты могут при желании провести предолимпийские сборы в 2020 году в Южной Корее, которая находится в одном часовом поясе с Японией. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Фонда продвижения тхэквондо (TPF) Чжонг Кук Хён.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Российские тхэквондисты уже завоевали четыре олимпийские лицензии.

"Принять российских тхэквондистов готовы такие центры, как Taekwondowon T1 Arena, Keimyung University Gymnasium, Gyeongju Gymnasium Taekwondo Training Center, Cheongju Badminton & Taekwondo Center, Gimje Sports Center, каждый из которых расположен всего в нескольких часах езды от крупнейшего в Азии аэропорта Инчхон или аэропорта в Пусане. Каждый из центров оснащен самым современным оборудованием и инвентарем, расположен в прекрасном месте и готов предоставить российским тхэквондистам самый широкий комплекс сопутствующих услуг и сервисов", - сказал Чжонг Кук Хён.

"Все, что требуется от желающих воспользоваться услугами корейских тренировочных центров, это обратиться в офис в Москве, который оперативно перешлет заявку в корейский национальный спортивный тренировочный центр. После согласования с его соответствующими департаментами клиенты получат детализированную информацию по своему запросу", - добавил он.