Спрос на билеты Паралимпиады в Токио составил рекордные 3,1 млн запросов

ТАСС, 10 декабря. Спрос на билеты на мероприятия Паралимпийских игр - 2020 в Токио составил рекордные 3,1 млн запросов. Об этом агентству Associated Press сообщил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

По словам главы МПК, количество билетов составляет 2,3 млн.

"Интерес есть, мы в восторге, - заявил Парсонс. - Спортсмены-паралимпийцы будут соревноваться на полных стадионах".

В первой лотерее было разыграно 600 тыс. билетов, следующий розыгрыш запланирован на начало 2020 года. Позднее организаторы опубликуют уровень спроса на билеты на соревнования Олимпиады, по данным организаторов, он в 10 раз превзойдет предложение.

Также сообщается, что паралимпийский марафон, который состоится 6 сентября, не будет перенесен из Токио, в то время как олимпийский из-за жары был перенесен на север Японии - в Саппоро.

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.