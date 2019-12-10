Экипировщик сборной России уже работает над формой российских атлетов для Игр в Токио

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный экипировщик олимпийский команды России уже работает над формой российских спортсменов для Игр-2020 в Токио и будет готов к любым изменениям. Об этом ТАСС заявила основатель бренда ZASPORT, официального экипировщика олимпийской команды России Анастасия Задорина.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

"Мы работаем над экипировкой для российских атлетов на Олимпийских играх в Токио, - сказала Задорина. - Мы уже пережили подобное перед Играми в Южной Корее и понимание, чего не должно быть на форме нейтральных атлетов у нас есть. Более того - в декабре 2017 году мы разработали логотип Olympic Athlete from Russia и в 2018 году передали его в Международный олимпийский комитет. От Олимпийского комитета России нам не поступало никаких новых вводных".

"Для нас главное - обеспечить спортсменов экипировкой в поставленные сроки, а какой она будет - полностью зависит от того, как сейчас будут развиваться события", - добавила Задорина.