Мартин: игра со сборной Черногории на ЧМ получилась тяжелой для российских гандболисток

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Матч против сборной Черногории получился тяжелым для российских гандболисток. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Амброс Мартин во вторник.

Женская сборная России победила команду Черногории со счетом 35:28 во втором матче основного группового раунда чемпионата мира по гандболу, который проходит в Японии. Эта победа позволила россиянкам за тур до завершения группового раунда обеспечить себе выход в полуфинал.

"Тяжелый получился матч, особенно в первом тайме. Мы излишне нервничали и слишком торопились, поэтому долгое время не могли создать преимущество в счете. Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра. Думаю, что придется больше использовать игроков со скамейки, которые сохранили силы", - сказал специалист.

"Мысли о финале? Мы строим наш путь на турнире и получаем то, чего хотим сейчас - наслаждение каждой игрой и каждой победой. Конечно же, мы удовлетворены результатами, но идем от игры к игре и наперед не загадываем", - добавил Мартин.

В следующей игре россиянки встретятся с командой Испании, матч пройдет 11 декабря. "Ничего особенного не вижу в том, что следующим соперником станет Испания, да, мы сыграем против страны, где я родился, и против некоторых моих бывших игроков. Но, во-первых, во многих командах есть мои бывшие игроки, а во-вторых, сейчас я сражаюсь на стороне России, несмотря на то, что родился в Испании. Мои ботинки сейчас стоят на российской стороне, поэтому буду играть на победу", - сказал Мартин.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016, в настоящее время Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.