Гостевую игру Лиги Европы с "Хетафе" посетят до 100 болельщиков "Краснодара"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество болельщиков российского "Краснодара" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе" составит примерно 100 человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе краснодарской команды Антон Тихий.

Игра состоится в четверг и начнется в 23:00 мск.

"Нас поддержат до 100 болельщиков", - сообщил Тихий.

После пяти матчей "Хетафе" и "Краснодар" имеют по девять очков в активе и занимают второе и третье место в группе С соответственно. Краснодарскому клубу необходимо победить, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы.