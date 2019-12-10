Гостевую игру Лиги Европы с "Хетафе" посетят до 100 болельщиков "Краснодара"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество болельщиков российского "Краснодара" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе" составит примерно 100 человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе краснодарской команды Антон Тихий.
Игра состоится в четверг и начнется в 23:00 мск.
"Нас поддержат до 100 болельщиков", - сообщил Тихий.
После пяти матчей "Хетафе" и "Краснодар" имеют по девять очков в активе и занимают второе и третье место в группе С соответственно. Краснодарскому клубу необходимо победить, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Базель"
|5
|3
|1
|1
|10-4
|10
|2
|"Хетафе"
|5
|3
|0
|2
|5-4
|9
|3
|"Краснодар"
|5
|3
|0
|2
|7-8
|9
|4
|"Трабзонспор"
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1