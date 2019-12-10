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Лига Европы

Гостевую игру Лиги Европы с "Хетафе" посетят до 100 болельщиков "Краснодара"

Встреча состоится 12 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество болельщиков российского "Краснодара" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе" составит примерно 100 человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе краснодарской команды Антон Тихий.

Игра состоится в четверг и начнется в 23:00 мск.

"Нас поддержат до 100 болельщиков", - сообщил Тихий.

После пяти матчей "Хетафе" и "Краснодар" имеют по девять очков в активе и занимают второе и третье место в группе С соответственно. Краснодарскому клубу необходимо победить, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы-2019/20. Группа С
МестоКомандаИВНПМО
1"Базель"531110-410
2"Хетафе"53025-49
3"Краснодар"53027-89
4"Трабзонспор"50143-91
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