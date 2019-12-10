Шишкарев: решение WADA придаст дополнительную мотивацию сборной России на ЧМ по гандболу

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

Во вторник сборная России во втором матче основного группового этапа обыграла черногорскую команду со счетом 35:28. Благодаря этой победе россиянки обеспечили себе выход в полуфинал турнира.

"Тяжелейший матч, хорошо, что досрочно вышли в полуфинал, но черногорки сегодня были заряжены дать бой. Грубоватая команда, нацеленная на то, чтобы выбить лидеров, нейтрализовать тех, кто больше всего настроен на достижение результата, - отметил Шишкарев. - Но небольшое замешательство, которое у нас было в середине и в конце первого тайма, с лихвой компенсировалось совершенно фееричной игрой Фроловой и Манагаровой, фантастические вещи сегодня творила Вяхирева. То, что сделали эти девчонки, может за пояс запихать мощь черногорок, которые, кажется, в два раза их выше, но дело не только в физических данных, но и в мастерстве, в умении выбрать ту единственную возможность забить".

"Поздравляю всю команду, не было того, кто сделал больше, кто меньше, все переживали друг за друга. Цель - золото, она была объявлена в самом начале, и то, что случилось вчера, решение WADA, придаст дополнительную мотивацию всей команде. Если кто-то размышляет, что какая-то российская команда или спортсмен выйдет без флага, так мы поднимем тысячу флагов в финале, дай бог, чтобы он состоялся, золото станет еще больше окрашено в триколор. Не хочу загадывать, но буду желать девчатам победы в финале", - добавил Шишкарев.