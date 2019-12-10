Глава Федерации гандбола РФ: в вопросах антидопинга нужно относиться к себе более строго

КУМАМОТО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев призвал относиться серьезнее к самим себе в вопросах соблюдения антидопинговых правил. Об этом он заявил журналистам во вторник.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Если людей искусственно будут отлучать от спорта, придумывать всякие истории, то это будет вдвойне беспредел, но не думаю, что будет так: все чистые спортсмены, которые будут соблюдать антидопинговые требования, думаю, будут допущены к соревнованиям. Такого большого скандала по недопуску, беспределу, никто не допустит, надеюсь, что у нас хватит сил, мощи и аргументов этого избежать. Но и к самим себе нужно относиться более строго, не просто раз за разом разговаривать, а менять систему применения препаратов, принимать реальные меры", - заявил Шишкарев.