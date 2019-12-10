Песков: коллективная ответственность не должна нарушать интересы спортсменов из России

"Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов", - сказал он, комментируя решение исполкома WADA.

Песков напомнил слова президента Владимира Путина, который заявил о несоответствии части принятого решения Олимпийской хартии, а также указал на неприемлемость применения принципа коллективной ответственности, что противоречит глобальным правовым устоям. "Сейчас главная задача - это заявить о нашем несогласии, включая те параметры, которые отметил вчера ночью президент и, конечно, главное - это наши спортсмены и интересы наших спортсменов, чтобы, несмотря ни на что, они могли выступать и поддерживать свою квалификацию и быть полноправными участниками международных соревнований", - подчеркнул он, добавив, что все остальные аспекты второстепенны.

При этом Песков назвал допинговый скандал "неприятной ситуацией". Он подчеркнул, что "существуют механизмы отстаивания наших прав, как страны" и защиты прав российских спортсменов. "Эти механизмы должны быть задействованы", - заключил представитель Кремля.