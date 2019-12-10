Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры

ТАСС, 10 декабря. Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Последним клубом Сычева был армянский "Пюник", с которым он подписал контракт в августе.

"Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Путь, который теперь заканчивается", - написал 36-летний Сычев.