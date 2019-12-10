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Футбол в России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры

Последним клубом 36-летнего нападающего был армянский "Пюник"
Дмитрий Сычев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дмитрий Сычев
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Последним клубом Сычева был армянский "Пюник", с которым он подписал контракт в августе.

"Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Путь, который теперь заканчивается", - написал 36-летний Сычев.

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Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей

Публикация от Дмитрий Сычев (@dsychev11)

Сычев является победителем чемпионата России (2004), Кубка (2007) и Суперкубка (2005) России в составе "Локомотива", также на его счету бронзовые награды французского чемпионата в составе "Марселя". В составе российской сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Теги
Российский футбол
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