Польский футбольный союз ведет переговоры о проведении матча со сборной России в Варшаве

Во вторник стало известно, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграет на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет домашнюю встречу с сербами (6 июня). Позднее в национальных федерациях команд - соперниц российской сборной сообщили, что весенние матчи пройдут в Стокгольме и Кишиневе соответственно. Непосредственно перед стартом Евро-2020 коллектив под руководством Станислава Черчесова сыграет в Москве.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Польши и России в Варшаве на Национальном стадионе. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе PZPN Якуб Квиатковский.

"Место проведения июньского матча еще не подтверждено, - сказал Квиатковский. - Мы находимся в середине переговоров с Национальным стадионом в Варшаве по поводу нашего долгосрочного контракта. Поэтому мы не можем ничего объявить, пока не достигнем соглашения".

Национальный стадион в Варшаве был открыт в конце 2011 года в преддверии чемпионата Европы 2012 года, который Польша проводила совместно с Украиной. Арена вмещает 58145 зрителей. Сборные России и Польши встречались уже четыре раза, одержав по одной победе и два раза сыграв вничью. Последняя на данный момент встреча между этими командами состоялась на Евро-2012 и завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.