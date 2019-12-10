Хоккеисты сборной России проводят мастер-класс для детей в Подмосковье

АНОСИНО /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России проводят мастер-класс с детьми на льду ледового комплекса на территории "Лужки.клуба". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие проводят игроки Артем Сергеев, Никита Лямкин, Андрей Миронов, Антон Слепышев, Евгений Кетов, Дамир Жафяров, Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Мастер-класс с детьми от четырех до семи лет проходит под руководством тренера по развитию Федерации хоккея России (ФХР) Даниэля Бохнера.

Сборная России в полном составе вместе с тренерским штабом приехала в клуб для участия в товарищеском матче "Связь поколений", который ФХР проведет совместно с Ночной хоккейной лигой при поддержке генерального партнера ФХР компании "Норильский никель".

Российская команда с 12 по 15 декабря примет участие во втором этапе Евротура в рамках Кубка Первого канала.