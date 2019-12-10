Испанские гандболистки победили команду Японии в матче основного раунда чемпионата мира

Самой результативной на площадке стала испанка Нереа Пена, в активе которой семь мячей.

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Испании по гандболу победила команду Японии со счетом 33:31 в матче основного раунда чемпионата мира. Турнир проходит в Японии.

Без поражений. Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ

В другом матче группы II сборная России обыграла команду Черногории (35:28) и вышла в полуфинал турнира, команда Швеции победила сборную Румынии (34:22). Второй полуфиналист от группы II определится по итогам последнего тура: сборная Испании сыграет с командой России, сборная Швеции - с командой Черногории, обе встречи пройдут в среду.

По итогам четырех матчей сборная России возглавляет турнирную таблицу, набрав восемь очков. Второй идет команда Испании (7), третьей - команда Швеции (5), четвертой - команда Черногории (4), на пятом месте расположились японки (0), замыкают таблицу румынки (0).

Победитель чемпионата мира получит путевку на летние Олимпийские игры 2020 года. Действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.