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Свищев: необходимо провести проверку на предмет системного употребления допинга в США

По словам депутата Госдумы, в американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает и никто с этим не борется

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необходимо провести проверку в США на предмет системного употребления допинга. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт неоднократно призывал полностью отстранить российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.

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"Поражает, с каким упорством глава USADA - антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, - продолжает нападать на Россию, - сказал Свищев. - В американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает и никто с этим не борется".

"Тайгарт никак не поймет, что ему лучше просто молчать на тему допинга. Вообще, как представитель страны, на территории которой скрывается настоящий допинговый преступник Родченков, может выступать с подобными заявлениями? Да, у них его называют "информатором", тогда как сам Родченков, в прошлом будучи главой московской лаборатории, и ответственен за допинговые махинации в России", - добавил Свищев.

"Слова Тайгарта - не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление. И за это, как я уже говорил, нужно жестко наказывать. Я считаю, WADA уже давно пора провести проверку на предмет системного употребления допинга в США. Думаю, если такая проверка будет независимой, то мы много интересного узнаем", - заключил парламентарий.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Теги
СШАРоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаСвищёв, Дмитрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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