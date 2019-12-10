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Умер Юрий Лужков

Колосков: проведение Москвой финалов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА - это заслуга Лужкова

Бывший мэр Москвы умер во вторник в возрасте 83 лет

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Москвой футбольных финалов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА - это на сто процентов заслуга бывшего мэра города Юрия Лужкова. Такое мнение ТАСС выразил почетный президент РФС Вячеслав Колосков, возглавлявший организацию с 1992 по 2005 годы.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер во вторник в возрасте 83 лет.

"Мы с ним давно и хорошо знакомы, он был организатором футбольного клуба Правительства Москвы, где играли его заместители, префекты. И это было потрясающее зрелище - люди, которые ни разу в жизни не били по мячу, заряжались энтузиазмом под его руководством и выходили на поле, - сказал Колосков. - Это лишь один пример, показывающий, каким он был лидером, помню, как он поддерживал "Торпедо", потом на базе "Лужников" была организована школа-интернат по футболу. И, конечно, на 100 процентов его заслуга в том, что Москва проводила финалы Лиги чемпионов (2008) и Кубка УЕФА (1999)".

"Именно Лужков был в дружеских, очень хороших личных отношениях с тогдашним главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Юханссоном (президент организации с 1990 по 2007 год - прим. ТАСС). Мы все вместе много общались в неформальной обстановке, приезжали на дачу в "Лужки", проводили официальные мероприятия", - признался собеседник ТАСС.

"Пока я говорю только о футболе, но Юрий Михайлович увлекался и другими видами спорта. Все помнят знаменитый турнир по теннису "Кепка Лужкова", где играл и он сам, и артисты, и даже космонавты. Потом он переключился на гольф и его сумел освоить, потом мне [Леонид] Тягачев говорил, что он отличный горнолыжник, не боялся "черных" трасс. И все виды спорта осваивал с нуля", - сказал Колосков.

"Последний раз его видел два года назад примерно, на поминках общего друга. Сегодняшняя новость меня повергла в шок - он был многогранным человеком, и я знаю, как пристально он следил за собой, за здоровьем", - добавил собеседник агентства.

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РоссияЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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