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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Третьяк: IIHF должна поддержать мнение Фазеля по отношению к проведению ЧМ в России

Глава IIHF после решения комитета соответствия WADA говорил ТАСС о том, что перенос турнира недопустим
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Антон Новодережкин/ТАСС

АНОСИНО /Московская область/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) должна поддержать мнение своего президента Рене Фазеля о недопустимости переноса чемпионата мира 2023 года из России. Такое мнение ТАСС высказал член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Ранее Россия получила право провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Фазель после решения комитета соответствия WADA говорил о том, что перенос турнира недопустим.

"Фазель имеет свое личное мнение, и я думаю, что международная федерация его поддержит, совет еще будет решать. Мы заслужили это своим отношением к делу. У нас по допингу вопросов нет, мы всегда все организовываем на высшем уровне, поэтому нам дают эти соревнования. Мы строим новые арены в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, это большие затраты", - сказал Третьяк.

Фазель также сообщил, что IIHF дождется вердикта CAS, если российская сторона подаст апелляцию на решение исполкома WADA, чтобы принять решение в отношение России. "IIHF должна знать, от чего отталкиваться, с чем поспорить. Рене везде в своих выступлениях сказал, что будет бороться, чтобы Россия приняла чемпионат мира и выступала на нем", - отметил Третьяк.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичФазель, РенеВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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