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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Третьяк рассчитывает, что решение WADA не лишит его членства в IIHF

Глава ФХР считает, что CAS отметит санкции WADA как минимум в части запрета для российских госчиновников занимать посты в международных федерациях

АНОСИНО /Московская область/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ожидает, что вопрос о его членстве в IIHF будет решаться на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Такое мнение он высказал ТАСС.

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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности запретить российским госчиновникам в течение четырех лет работать в международных спортивных организациях. Третьяк является депутатом Госдумы. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Пока никаких указаний [от IIHF] не было, думаю, этот вопрос тоже будет решаться на заседании суда, наверняка он будет одним из первых. Не должно быть коллективного наказания, поэтому я думаю, что наверняка будут какие-то отступления", - сказал Третьяк.

Третьяк входит в совет IIHF, являющийся исполнительным органом федерации, с 2012 года, в 2016 году на конгрессе организации в Москве он был переизбран. Глава ФХР возглавляет в IIHF комиссию атлетов.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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